Adolescente de 17 años murió tras ser baleado desde un vehículo en plena vía pública en Cerro Navia

Un estudiante de 17 años falleció tras recibir una bala en su cabeza luego de ser atacado desde un vehículo en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

El crimen ocurrió a las 17:50 horas de este miércoles en calle Siberia, donde el joven se encontraba con dos amigos. Por causas que se investigan, desconocidos le dispararon desde el móvil.

La víctima fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

El asesinato ocurrió a pocas cuadras de donde esta misma jornada se registró un homicidio consumado y un homicidio frustrado de dos ciudadanos chilenos, quienes recibieron múltiples impactos balísticos, en calle Siberia con Los Urales.

La Fiscalía dejó el caso a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para realizar las diligencias correspondientes.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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