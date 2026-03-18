Contraloría instruye sumario tras confirmar llamado de asesor de exministra Aguilera a hospital del Salvador por atención a su madre

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario administrativo luego de que se confirmara que Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de la otrora ministra de Salud, Ximena Aguilera, llamó a las autoridades del Hospital del Salvador para informar el arribo de la madre de la exautoridad.

El 23 de diciembre de 2025, Lucía Sanhueza fue operada de urgencia en el recinto de salud por una fractura en la cadera. Esto generó que se acusara que la paciente de 87 años recibió atención preferencial.

Un informe reservado emanado desde el organismo fiscalizador revela que no existen antecedentes que justifiquen la “atención preferente” de la paciente, en relación con otros usuarios del mismo hospital.

La CGR verificó que a las 10:00 horas del 23 de diciembre del año pasado, Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del hospital, para “informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia de ese recinto hospitalario”.

A raíz de estas comunicaciones previas, al interior del hospital se establecieron “coordinaciones internas” entre la directora (s) del hospital, el jefe de Unidad de Emergencia y la enfermera del mismo departamento.

"Aproximadamente a las 14:30 de la tarde, el jefe de asesores de la ministra de Salud se presentó en la oficina de la Dirección, entrevistándose con la directora (S) del Hospital, e informándole a esta última que la ministra de Salud arribaría a ese recinto asistencial", indica el informe.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el jefe de asesores de la otrora ministra se comunicó con tres personas: Jorge Zajjur Castro, director del hospital, quien estaba de vacaciones; la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado; y con Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia, que estaba con feriado legal.

El documento señala en menos de seis horas, la madre de Ximena Aguilera fue admitida, chequeada y con exámenes en trámite. "No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República", detalla el escrito.

En respuesta a los hallazgos, el director del hospital reconoció a Contraloría que efectivamente existieron comunicaciones entre el entonces jefe de asesores de la ministra y que también hubo comunicaciones internas entre la directora (s) del recinto, el jefe de la Unidad de Urgencia y la enfermera jefa de la referida unidad relacionadas con la atención de la paciente, madre de la ministra de Salud.

Sin embargo, negó que existiera un trato preferente en favor de la paciente. Jorge Zajjur Castro defendió que no se le entregó “información clínica o administrativa de la paciente” al jefe de asesores del Minsal y que dichas comunicaciones no provocaron un trato privilegiado.

PURANOTICIA