“Hay que frenar la ola de odio”: Tohá respalda a Jara en segunda vuelta

Durante el acto, Jara agradeció el apoyo del alcalde Luis Astudillo, de la alcaldesa Javiera Reyes y, especialmente, de Tohá, destacando que esta etapa de campaña permitirá llevar “directamente a los vecinos y vecinas” las propuestas del proyecto que busca conducir el país desde una mirada progresista.

Tras la actividad, Carolina Tohá explicó públicamente los motivos de su decisión de sumarse a la campaña. Señaló que este proceso electoral es trascendental para el país y que marcará el lugar donde cada actor político quedará inscrito en la historia. “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección. Nos van a preguntar si hicimos algo. Nos van a preguntar si respaldamos la idea de un gobierno de ultraderecha o respaldamos la idea de un gobierno progresista”, afirmó.

En un mensaje crítico hacia sectores opositores, la exministra advirtió sobre el avance de discursos que —a su juicio— están deteriorando la convivencia democrática. “Nos van a decir si estuvimos dispuestos a sumarnos a esa ola que está promoviendo el odio en el país o tratamos de frenar esa ola”, enfatizó. Aseguró que Chile enfrenta desafíos importantes, pero recalcó que deben ser abordados “de una manera humana, respetuosa de las personas”, en contraste con “esa manera de hablar que deshumaniza, que hace de la crueldad un ámbito político”.

Tohá sostuvo que este es un momento clave para quienes valoran la democracia y que no quiere dejar dudas respecto a su posición. “No podemos sumarnos a una ola ultraderechista que está promoviendo el miedo y la desconfianza, y que piensa que desde ahí se pueden mejorar las cosas. Desde ahí nunca se han mejorado las cosas”, remarcó.

Aunque adelantó que no podrá participar en todas las actividades por razones laborales, aseguró que su apoyo será consistente y visible. Recalcó que el sector político al que pertenece —y que se incorporó con más fuerza en esta etapa— “está muy presente, como siempre ha estado en los momentos clave de Chile”.

Finalmente, Tohá destacó que ese mundo político ha jugado históricamente un rol fundamental cuando están en juego principios esenciales como la democracia, la solidaridad y un modelo de desarrollo inclusivo. “Seguiremos desplegados en el territorio, en todas partes y en todo Chile, haciéndonos oír y apoyando a Jeannette”, cerró.

