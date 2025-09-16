Hasta septiembre el INE continuará aplicando la Encuesta Web Diversidades

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mantiene en curso, hasta fines de septiembre, la primera encuesta en Chile destinada a generar información sobre las diversidades sexuales y de género. El cuestionario está disponible en el sitio web www.encuestadiversidades.cl.

La participación es voluntaria, autoaplicada y completamente confidencial, con resguardos especiales para proteger la identidad de quienes respondan.

Pueden participar todas las personas de 14 años o más, residentes en Chile, que se sientan parte de las diversidades sexuales y de género.

La encuesta considera 8 módulos y entre 54 y 87 preguntas —dependiendo del flujo de respuestas— que pueden completarse en aproximadamente 15 a 20 minutos. Algunas secciones están dirigidas exclusivamente a personas mayores de 18 años y requieren consentimiento previo.

Las materias que se abordan en la medición se refieren a características sociodemográficas; identidad de género y orientación sexual; familia, educación, trabajo y trabajo sexual; salud mental y autolesiones; experiencias de discriminación y violencia; participación social y redes de apoyo.

Dado que se trata de un tema innovador -que no había sido abordado por el INE- y a la sensibilidad de los temas abordados, la preparación de la encuesta y la construcción del cuestionario tomó en consideración las experiencias en la materia de otros países, y contó con la participación y apoyo de la academia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) y, especialmente, de la sociedad civil, con 38 organizaciones sociales de las diversidades sexuales y de género, de distintas partes del país.

PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD Y LOS DATOS

La encuesta se rige por el Secreto Estadístico (Ley 17.374), por lo que no se solicita nombre, dirección ni RUT. Todas las respuestas son anónimas y se utilizan únicamente con fines estadísticos.

Con esta iniciativa, el INE avanza en la producción de información estadística inédita en el país, con el objetivo de contribuir al conocimiento y visibilización de las diversidades sexuales y de género en Chile.

Te invitamos a participar ingresando a www.encuestadiversidades.cl.

PURANOTICIA