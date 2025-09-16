Hasta septiembre el INE continuará aplicando la Encuesta Web Diversidades

La participación es voluntaria, autoaplicada y completamente confidencial, con resguardos especiales para proteger la identidad de quienes respondan.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mantiene en curso, hasta fines de septiembre, la primera encuesta en Chile destinada a generar información sobre las diversidades sexuales y de género. El cuestionario está disponible en el sitio web www.encuestadiversidades.cl.
Pueden participar todas las personas de 14 años o más, residentes en Chile, que se sientan parte de las diversidades sexuales y de género.
La encuesta considera 8 módulos y entre 54 y 87 preguntas —dependiendo del flujo de respuestas— que pueden completarse en aproximadamente 15 a 20 minutos. Algunas secciones están dirigidas exclusivamente a personas mayores de 18 años y requieren consentimiento previo.
Las materias que se abordan en la medición se refieren a características sociodemográficas; identidad de género y orientación sexual; familia, educación, trabajo y trabajo sexual; salud mental y autolesiones; experiencias de discriminación y violencia; participación social y redes de apoyo.
Dado que se trata de un tema innovador -que no había sido abordado por el INE- y a la sensibilidad de los temas abordados, la preparación de la encuesta y la construcción del cuestionario tomó en consideración las experiencias en la materia de otros países, y contó con la participación y apoyo de la academia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) y, especialmente, de la sociedad civil, con 38 organizaciones sociales de las diversidades sexuales y de género, de distintas partes del país.
PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD Y LOS DATOS
La encuesta se rige por el Secreto Estadístico (Ley 17.374), por lo que no se solicita nombre, dirección ni RUT. Todas las respuestas son anónimas y se utilizan únicamente con fines estadísticos.
Con esta iniciativa, el INE avanza en la producción de información estadística inédita en el país, con el objetivo de contribuir al conocimiento y visibilización de las diversidades sexuales y de género en Chile.
Te invitamos a participar ingresando a www.encuestadiversidades.cl.
