“¿Hasta cuándo seguirán subiendo impuestos a la clase media?”: Reflotan video de Kast en medio de histórica alza de combustibles

En medio del impacto por el histórico aumento en el precio de los combustibles anunciado este lunes 23 de marzo, un video del actual Presidente José Antonio Kast comenzó a viralizarse nuevamente en redes sociales, reabriendo el debate sobre su postura frente a este tipo de medidas.

El registro corresponde a su periodo de campaña, cuando criticaba duramente al entonces Gobierno de Gabriel Boric por el valor de las bencinas.

En ese contexto, Kast señalaba: “Estoy en Antofagasta. Aquí el valor del combustible es de 1.257 pesos el litro. Aproximadamente la mitad de ese valor son impuestos (...) Ministra, usar el vehículo no es un privilegio, es una necesidad. ¿Hasta cuándo le van a seguir subiendo los impuestos a la clase media en Chile?”.

La reaparición del video se produce luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara un alza sin precedentes en los precios de los combustibles a nivel nacional, con incrementos de hasta $370 por litro en las bencinas y $580 en el diésel. La medida, según explicó el ministro Jorge Quiroz, responde a la necesidad de ajustar los precios internos a los valores internacionales del petróleo.

“Tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas”, sostuvo el secretario de Estado, agregando que el objetivo es resguardar las finanzas públicas en medio de una “crisis económica muy aguda”.

El contraste entre las declaraciones pasadas del mandatario y el escenario actual no ha pasado desapercibido. Mientras en su rol de candidato cuestionaba el alza de impuestos asociados a los combustibles, hoy su administración impulsa un ajuste significativo en los precios, argumentando restricciones fiscales y un complejo contexto internacional.

Desde el Ejecutivo, el propio Presidente ha defendido la medida, asegurando que “no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”, y apuntando a la responsabilidad fiscal como eje central de su gestión.

Pese a ello, la circulación del video ha reactivado críticas y cuestionamientos, especialmente en redes sociales, donde usuarios destacan la diferencia entre el discurso previo y las decisiones adoptadas en el ejercicio del poder.

En paralelo, el Gobierno anunció una serie de medidas paliativas, como la estabilización del precio de la parafina, subsidios para el transporte público y apoyo a gremios afectados, en un intento por mitigar el impacto del alza en los hogares.

Con este escenario, el debate no solo se centra en el aumento de los combustibles, sino también en la coherencia política y las dificultades de gobernar en un contexto económico adverso.

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