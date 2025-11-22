Hasta 40 °C: altas temperaturas activan alerta en cinco regiones

El calor marcará el protagonismo del fin de semana en la Región Metropolitana y gran parte de la zona central. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó un aviso y una alerta por temperaturas extremas en cinco regiones, advirtiendo un escenario que podría derivar en una ola de calor, es decir, varios días seguidos con máximas sobre los niveles habituales para la época.

Los expertos anticipan valores excepcionales en sectores del valle central. En algunos puntos del centro y centro sur, el termómetro podría incluso rozar los 40 °C, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y especialistas.

La combinación de cielo despejado y radiación intensa permitirá que “antes del mediodía, se registrarán más de 30 °C” en valles y zonas interiores, según adelantaron los meteorólogos. Para la tarde, las proyecciones son aún más extremas: la mitad sur de la Región Metropolitana podría elevarse entre 37 y 39 °C, mientras que en el centro de Santiago se esperaría un rango entre 32 y 33 °C.

El fenómeno no se limitará a este sábado. Durante este domingo, “el núcleo de temperaturas extremas se moverá hacia el centro sur”, advirtieron, lo que podría generar máximas “que se acercarían peligrosamente a los 40 °C en sectores de O’Higgins, Maule y Ñuble”, especialmente en áreas interiores expuestas directamente al calor.

Noches calurosas y riesgo adicional

Las altas temperaturas no darán tregua en la noche. De acuerdo con el pronóstico, incluso pasadas las 20:00 horas se mantendrán valores sobre los 25 °C, lo que podría afectar el descanso y la hidratación de la población.

Además, se espera viento durante el fin de semana, un factor que, combinado con el calor extremo, incrementa el peligro de golpes de calor y también el riesgo de propagación de incendios forestales.

