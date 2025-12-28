Hasta 36°C en Santiago: autoridades activan plan preventivo por altas temperatura

Ante el escenario de calor extremo que se avecina para la Región Metropolitana, autoridades regionales reforzaron el llamado a extremar las medidas de prevención, luego de que se decretara Alerta Roja por las altas temperaturas proyectadas para los próximos días.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, a partir de este lunes 29 de diciembre se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36°C, condiciones que representan un alto riesgo para la salud de la población y aumentan significativamente la probabilidad de incendios forestales, especialmente en sectores rurales y periurbanos.

En este contexto, durante el fin de semana se realizaron mesas de monitoreo interinstitucionales, encabezadas por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto a representantes de Senapred, Conaf y la Seremi de Salud, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y preparar la respuesta ante eventuales emergencias. “Esta alerta roja tiene un foco especial en la afectación a la salud de la población y en la prevención de incendios forestales”, señaló la autoridad.

Desde Senapred, su director regional, Miguel Muñoz, llamó a la ciudadanía a evitar cualquier conducta que pueda generar focos de incendio, recordando que el 100% de los incendios en la región son de origen humano. Asimismo, recomendó no utilizar herramientas que generen chispas, no realizar asados ni quemas, y evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, periodo de mayor radiación solar.

Por su parte, el Seremi de Salud, Gonzalo Soto, enfatizó la importancia del autocuidado, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas. Recalcó la necesidad de una hidratación constante, el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y la protección frente al humo en caso de incendios cercanos, señalando que “la prevención es clave para reducir los impactos de este episodio de calor extremo”.

