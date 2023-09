Hassler y expulsión de 30 estudiantes por situaciones de violencia: "Estos hechos no pueden quedar en impunidad"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, justificó las 30 expulsiones por faltas de carácter gravísimo y 24 cancelaciones de matrículas por infracciones al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) en los establecimientos que dependen de la municipalidad.

“En nuestra comuna, lamentablemente, hace muchos años ha habido situaciones graves que afectan a la educación pública, que afectan al espacio público e incluso a la convivencia. Que han podido afectar la integridad de distintas personas a lo largo de estos años”, señaló la jefa comunal al ser consultada por el tema.

“Nosotros hemos sido muy claros, estos hechos no pueden quedar en impunidad y esto requiere por tanto de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales y también de la investigación de las policías y fiscalías para que no queden sin sanción aquellos hechos que son constitutivos de delito”, añadió.

“Hemos avanzado mucho en recomponer las confianzas, en fortalecer la infraestructura y en poner en el centro los debates de la educación pública”, agregó.

Hassler también recalcó que “para aquellas personas que no tienen interés en mejorar sus establecimientos, que no tienen interés en la democracia y en la educación pública y que actúan de manera violenta y cometiendo delitos, eso requiere no solo el reglamento interno de convivencia escolar sino que también que puedan ser sancionados en la justicia como corresponde”.

Además, señaló que “lamentablemente ha habido hechos de violencia en los últimos 10 años que muchas veces han estado asociados a comunidades educativas con personas internas y con personas externas a esa comunidad y eso ha implicado el año pasado la aplicación de más de 600 procesos por reglamento interno de convivencia escolar".

"Eso implica procesos de expulsión para los casos más graves como una sanción que es importante para el resto de la comunidad educativa, porque aquí hay toda una comunidad educativa que no puede seguir siendo afectada por acciones muy aisladas”, concluyó la alcaldesa de Santiago.

PURANOTICIA