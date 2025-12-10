Hassler apunta a la gestión de Desbordes y acusa que el alcalde "sigue buscando excusas para justificar su mal desempeño"

La exalcaldesa y diputada electa, Irací Hassler, apuntó a la gestión del jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, luego que se le acusara de “absoluta inacción” por el supuesto vínculo de dos docentes del Instituto Nacional en hechos de violencia protagonizados por "overoles blancos".

A través de su cuenta de X, la militante del PC manifestó "a un año de asumir, el alcalde Desbordes sigue buscando excusas para justificar su mal desempeño".

"Las recetas mágicas que prometió no funcionaron en la realidad. Santiago necesita más gestión y menos cuñas culpando a otras personas", subrayó.

Según dio a conocer el medio El Líbero, la situación se remonta al 2024, cuando el Presidente Gabriel Boric iba a visitar el establecimiento, momento en que el grupo de avanzada presidencial encontró elementos como lienzos, diluyentes, hondas, mascarillas, entre otros.

En un informe que emitieron autoridades del Instituto Nacional y que recibió la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM), se detalla que un día antes de ese hecho, dos estudiantes fueron vistos “sacando elementos de autos de profesores”.

