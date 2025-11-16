Harold Mayne-Nicholls reflexionó sobre su candidatura presidencial: "Ha sido una experiencia extraordinaria"

El candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, llegó caminando junto a su esposa a sufragar a la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

Consultado sobre la falta de escoltas, a diferencia de otros abanderados, explicó que hay más de 35 carabineros destinados a los candidatos.

“Creo que necesitamos tener un poquito de coherencia. Nos vinimos caminando y ningún problema. Tomo Metro, manejo, y ningún problema”, agregó.

“Aquellos que necesitan guardias de seguridad, debe ser por algo, pero los que necesitan seguridad es la ciudadanía”, expresó.

Sobre el periodo de campaña, el expresidente de la ANFP sostuvo que "ha sido una experiencia enriquecedora, de gran aprendizaje. Estoy muy contento y agradecido de tanta gente que nos ha abierto sus corazones para contarnos sobre todos sus dolores".

