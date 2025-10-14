Harold Mayne-Nicholls propuso la reapropiación ciudadana de espacios urbanos: "Robárselos a la delincuencia"

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, el candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, presentó una serie de propuestas centradas en la recuperación del espacio público, la transformación educativa y el fortalecimiento de los vínculos internacionales.

Uno de los ejes de su discurso fue la seguridad territorial, donde planteó una estrategia de reapropiación ciudadana de espacios urbanos. “Recuperar las esquinas, robárselas a la delincuencia, transformarlas en hitos culturales y deportivos para todos nuevos jóvenes”, afirmó, subrayando la necesidad de resignificar lugares que hoy están marcados por el abandono y el crimen.

En materia educativa, propuso adoptar el modelo danés como referencia, con énfasis en la formación emocional. “Habrá en todos los colegios de Chile empatía, porque nos falta ponernos en el lugar del otro”, señaló, destacando la importancia de construir una cultura escolar basada en el respeto y la comprensión mutua.

El expresidente de la ANFP también hizo un llamado a recuperar valores cívicos y éticos en el debate público. “Hay que recuperar las confianzas, la decencia, el respeto a la palabra empeñada, sumar mesura con cordura, acumular tolerancia con templanza”, expresó, en una reflexión sobre el tono y la calidad del diálogo político.

En el plano económico, planteó como meta alcanzar un crecimiento del 4% del PIB, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos por sobre los recortes presupuestarios.

