Harold Mayne-Nicholls propone "reducir a lo mínimo" el Segundo Piso de La Moneda

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, propuso la reducción de asesores en el Segundo Piso de La Moneda.

En conversación con radio Biobío, sostuvo que “hoy día el segundo piso tiene más de 50 personas. ¿Tanto ha cambiado? ¿Tanto ha evolucionado desde el presidente Lagos hasta hoy día, para aumentar de cuatro a cincuenta? No creo”.

Y señaló que con el aumento de ministerios hay “más asesores que antes en total”. “Ahí hay un tema que hay que recortar. Algunos me dicen ‘sí, pero eso no va a mover la aguja del déficit estructural’, está bien, pero son formas de ir demostrando que no podemos abusar y tener tantos asesores”, argumentó.

El abanderado dijo que “en lo personal, el Segundo Piso hay que reducirlo a lo mínimo, a lo que realmente necesita, porque para el resto están los ministros y los subsecretarios (…) a mí no me parece que haya tantos asesores en el Segundo Piso”.

En cuanto a la polémica por la alusión del Presidente Gabriel Boric a la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el expresidente de la ANFP manifestó que “no era necesario lo que hizo el Presidente, no era necesario por muchísimos factores. Primero, porque está dando a conocer algo tan importante para el país como en el presupuesto que va a ejecutar el que sea electo presidente, ya no lo va a ejecutar él”.

“En segundo lugar, porque es evidente que la Presidencia de la República está gobernando para todos los chilenos y chilenas. Entonces él no puede, en un mensaje público de estas características, tomar una bandera de ese tipo”, complementó.

Al ser consultado sobre si es intervencionismo electoral, el candidato sostuvo que “es un desatino, creo que no era necesario para nada. Todos saben que él no tiene ninguna cercanía con la candidatura de Kast, no era necesario refregarlo y al final termina haciéndole publicidad, propaganda y poniendo en el centro la candidatura de Kast (…) se pierde el foco de nuevo, en el tema del presupuesto”.

