Harold Mayne-Nicholls planteó la necesidad de "construir otro Chile del cual nos sintamos orgullosos"

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, mencionó la necesidad de "construir otro Chile del cual nos sintamos orgullosos".

En su mensaje final en el marco del debate, el periodista mencionó que "mi trabajo social, durante más de 15 años, me ha permitido desarrollar proyectos en más de 250 comunas del país".

"En uno de esos proyectos me acerqué a un grupo de jóvenes de 14 años que no estaban en la escuela en horario escolar. Les pregunté por qué no habían ido. Me dicen, no, pues tío, nosotros no vamos a la escuela. No queremos ser como mi papá y mi abuelo que apenas llegan a fin de mes. Nosotros nos vamos a dar la pala. ¿Qué es eso? le pregunté. Bueno, nosotros sabemos que vamos a morir a los 30 años, pero nos vamos a dar la pala", agregó.

"Un país donde un joven de 14 años siente que no tiene futuro, quiere decir que perdió el alma. Eso lo tenemos que cambiar y no lo podemos permitir. Nosotros necesitamos construir otro Chile del cual nos sintamos orgullosos. Denme el voto, yo me encargo y juntos le devolvemos el alma a Chile", cerró.

