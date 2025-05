Harold Mayne-Nicholls lleva cerca del 30% de las firmas necesarias para su candidatura presidencial

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, se encuentra tratando de conseguir los 35.361 patrocinios necesarios para ser candidato presidencial.

Según consignó La Tercera, hasta el momento el exvicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro lleva cerca de 10 mil firmas, cerca del 30% del objetivo, que le permitiría llegar a la papeleta en las próximas elecciones presidenciales.

Mayne-Nicholls señaló que “el proceso va bastante bien encaminado, seguimos sumando todos los días firmas, hemos ampliado esto también a la búsqueda de firmas en notarías (…) no hay mucha historia, pero aquellos que han hecho este proceso antes dicen que el que nos estemos acercando a las 10 mil firmas después de dos meses, es un muy buen signo y nosotros creemos que vamos a llegar sin mayor problema a conseguir todas las firmas que se necesitan para tener la candidatura”.

“Es obvio que no aparezcamos en las encuestas, esta es una precandidatura. Evidentemente para aquellos que no hemos tenido antes esta experiencia, el aparecer en las encuestas debiese ser solo cuando tengamos esa candidatura ya consolidada con las firmas, por lo tanto, no creo que uno sea o no sea competitivo de acuerdo a si aparece o no aparece en las encuestas”, añadió.

El expresidente de la ANFP detalló que el pilar de su candidatura “es que creemos que el país tiene que recuperar la mesura, la cordura, volver a la tolerancia, tener más templanza y evidentemente muchísimo diálogo entre todas las partes, creemos que ya llegó el momento de terminar con esta pelea permanente de yo soy bueno y tú eres malo”.

Marco Enríquez-Ominami también se encuentra en busca de patrocinios para concretar esta vez su quinta candidatura. En 15 días -desde su inscripción en el Servel para oficializar su candidatura- ya ha conseguido 9.700 firmas para llegar a la papeleta presidencial.

Por otro lado, Eduardo Artés está en busca de una tercera candidatura presidencial. El líder del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) ha desplegado una campaña para conseguir las firmas necesarias, no solo a través de la plataforma del Servel, sino que también ante notarios.

Artés expresó que han “avanzado bastante, pensamos que vamos a lograrlo antes de la fecha, trabajamos muy duro para eso”.

