Harold Mayne-Nicholls junta firmas para inscribir su candidatura presidencial: "Los necesitamos para devolverle el alma a Chile"

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, comenzó la recolección de patrocinios para inscribir su candidatura presidencial independiente. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram, con un mensaje cargado de simbolismo.

“Dimos el primer paso: oficialicé la recolección de patrocinios para mi candidatura presidencial”, escribió, marcando con ello el inicio formal de su camino a La Moneda. En el mismo posteo, explicó el motor de su decisión: “¿Por qué lo hago? Porque creo que es posible devolverle el alma a Chile”.

La publicación estuvo acompañada de un video, donde reiteró su llamado a la ciudadanía: “Los necesitamos a todos y a todas para así devolverle el alma a Chile”.

El exdirigente deportivo había anticipado hace una semana su intención de competir, asegurando que “sí, es un hecho” y que, “si no hay nada que cambie”, buscaría las firmas necesarias para presentarse como candidato sin militancia. “Nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he estado involucrado en nada”, reafirmó, marcando su independencia como una de las claves de su proyecto.

A pesar de su distancia con las colectividades, Mayne-Nicholls reconoció que ha intentado tender puentes con distintas fuerzas políticas. “Tuve contacto con 11 ó 12 partidos políticos, yo mismo los busqué”, confesó, destacando que su campaña busca abrir espacios de encuentro más que polarización.

“Creo en el diálogo. No creo que haya un grupo contra otro, sino que todos participen para sacar adelante algo”, sostuvo el ex timonel de la ANFP.

Con este anuncio, Mayne-Nicholls se suma a la lista de figuras que buscan posicionarse como opciones fuera de los partidos tradicionales, apostando por una candidatura con sello ciudadano, enfocada en la unidad y la reconstrucción del país.

