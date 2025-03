Harold Mayne-Nicholls confirma que se suma a la carrera presidencial: "Espero el próximo martes oficializar mi inscripción"

Harold Mayne-Nicholls confirmó que se presentará como candidato a la presidencia de la República.

Al respecto, el exmandamás de la ANFP ratificó a radio ADN que buscará las firmas para presentarse como candidato independiente. “Espero el próximo martes oficializar mi inscripción, e iré como independiente, eso es un hecho”, señaló.

“Si no hay nada que cambie esta situación, me inscribiré y saldré a buscar las 135 mil firmas”, agregó el periodista.

En esa línea, el exdirector ejecutivo de Santiago 2023 detalló que “tendré una independencia política, donde espero que todos puedan venir a cooperar y engrandecer al país, que es lo que todos debiésemos buscar”.

“Tuve contacto con 11 o 12 partidos, que yo mismo los busqué, porque creo en el diálogo y en la participación de todos, pero al final no iré con ninguno. Lo lógico es mantener esa independencia que siempre he tenido. No están dadas las condiciones para seguir un grupo político y mucha gente, cuando hice la gira por Chile, así me lo hizo saber”, agregó Mayne Nicholls

Ante la alta fragmentación de partidos políticos y colectividades al interior del Congreso, Mayne-Nicholls sostuvo que “este exceso de fragmentación no nos hace bien, nos desordena el sistema, pero hay que ser cuidadosos, porque no necesariamente tú tienes que votar por la orden que te dé otro”.

“O sea, yo puedo pertenecer a un partido político, pero si me dan una instrucción que va contra lo que yo creo, tampoco me parece bien”, prosiguió.

Finalmente, respecto a la gobernabilidad que podría tener pese a ser independiente, el expresidente de la ANFP dijo que saldrá a buscar respaldos en todos los sectores. “Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que o somos buenos o somos malos, y yo no creo en eso".

Cabe señalar que el exdirigente deportivo está realizando una gira por todo el país y solo le restan las regiones de Los Ríos y Atacama, en esta última hará la inscripción de su candidatura.

PURANOTICIA