Harold Mayne-Nicholls comunica muerte de su madre: el lunes había cumplido 87 años

María Soledad Sécul Taboada, madre del candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls, falleció la noche de este martes 7 de octubre a los 87 años de edad.

El deceso fue confirmado por el propio postulante a La Moneda en Instagram.

"Hoy partió mi querida madre: María Soledad Sécul Taboada. Todos la conocían como Lula. Ayer le celebramos sus 87 años de vida", señaló el candidato.

Asimismo, sostuvo que "la recordaremos siempre por su gran espíritu de servicio; su generosidad; su carácter; su extraordinaria mano en la cocina (especialmente su pan de pascua único; sus merengues y sus postres inigualables); sus tortas de cumpleaños para hijos y nietos; su sentido de justicia; las millones de enseñanzas que nos dejó y sus deseos de siempre mantener unida a la familia".

"Descansa, querida mamá. Aquí seguiremos tu legado y te echaremos mucho de menos. Todos te queremos mucho". concluyó Harold Mayne-Nicholls.

PURANOTICIA