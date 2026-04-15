Hallan un segundo cuerpo al interior de casona colapsada tras incendio en el centro de Santiago

Los restos de una nueva víctima fatal fueron descubiertos por efectivos de Bomberos al interior del inmueble que fue consumido por las llamas el pasado 6 de abril en el centro de Santiago, marcando así el hallazgo de fallecidos por segundo día consecutivo.

A petición expresa de la Municipalidad de Santiago y la Fiscalía Centro Norte, las labores que permitieron dar con este cadáver se desarrollaron en la intersección de las calles Catedral y Cumming, bajo la ejecución del Grupo de Trabajo Operacional USAR.

Las tareas para remover los escombros de la edificación de tres pisos se mantuvieron activas durante este miércoles. Fue precisamente en medio de estas maniobras, originadas por el fuego y el consecuente desplome del recinto, que la institución voluntaria logró ubicar el cuerpo de esta segunda persona.

Quien proporcionó los antecedentes sobre los resultados obtenidos por el equipo de búsqueda y rescate especializado en estructuras colapsadas del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) fue Sebastián Mocarquer, cuarto comandante de la institución.

Al respecto, ratificó que “hoy, en su segunda jornada de trabajo, ha localizado y extraído una segunda víctima desde la propiedad donde hubo un incendio hace poco más de una semana. Esto se suma a la víctima que fue encontrada y retirada del lugar en el día de ayer”.

En la misma línea, la autoridad del CBS precisó que el despliegue en la zona de la emergencia ha resultado ser “altamente técnico y complejo”.

Para explicar las dificultades del terreno, Mocarquer agregó que “como ya es sabido, esta estructura quedó muy debilitada producto del incendio. Durante el incendio tuvo tres colapsos y los días posteriores siguió colapsando la estructura”.

Junto con enfatizar que “la propiedad se encuentra con un riesgo estructural importante”, el cuarto comandante indicó que los restos humanos recuperados “fueron entregados para las pericias respectivas”.

Respecto a las condiciones actuales de la casona, se ha implementado un monitoreo constante mediante el uso de tecnología láser, abarcando tanto su fachada como los espacios interiores.

Sobre este análisis técnico, el vocero aseguró: “Hemos determinado que la propiedad, en conjunto con los ingenieros estructurales del Serviu, ha continuado su movimiento y hoy día posee un riesgo que no es tolerable para más operaciones al interior”.

En consecuencia, una vez que se proceda a la extracción de esta segunda víctima desde las ruinas, el personal del CBS dará por finalizado el apuntalamiento del lugar. Tras ello, concluirán sus operaciones para traspasar el control definitivo de la estructura a las autoridades correspondientes.

PURANOTICIA