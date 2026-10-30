Hallan muerto a joven secuestrado en Estación Central y detienen a cinco personas: fue asesinado pocas horas después de su rapto

Carabineros y la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmaron que fue encontrado sin vida Martín Pérez Burgos, de 19 años, secuestrado el lunes pasado en la comuna de Estación Central. Su cuerpo apareció en Colina.

Además, se informó que el OS9 de Carabineros detuvo a cinco involucrados en el crimen, cuatro venezolanos y un chileno, entre ellos el presunto autor del homicidio. Todos serán formalizados en las próximas horas.

El general Jaime Velasco señaló que "lamentablemente se logró ubicar el cuerpo de la víctima en la comuna de Colina, el homicidio se concretó paralelamente o poco después del secuestro", ocurrido alrededor de las 20:00 horas del lunes.

Añadió que los llamados extorsivos a las familia comenzaron de inmediato, tras lo cual el OS9 formó un grupo operativo especial antisecuestro que realizó distintas diligencias, incluidos allanamientos y detenciones.

En tanto, el fiscal Pablo Sabaj informò que "se logró la detención de cinco personas, cuatro de ellas están involucradas directamente en el secuestro. Incluso, una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima del secuestro".

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