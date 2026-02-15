Hallan muerto a hombre en situación de calle en plaza de Macul

Un hombre de aproximadamente 40 años, en situación de calle, fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en la vía pública, específicamente en una plaza de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. El hecho es investigado por la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la Fiscalía de Flagrancia Oriente instruyó la concurrencia de personal especializado hasta el lugar, luego de que se reportara la presencia de una persona fallecida en el espacio público.

Al respecto, el inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que “en horas de la mañana, la fiscal de turno solicitó la concurrencia de personal de esta unidad especializada hasta esta plaza pública, donde se encontraría una persona de sexo masculino, sin signos vitales”.

El funcionario agregó que, tras las diligencias iniciales, se logró establecer que la víctima correspondía a un hombre en situación de calle, de alrededor de 40 años, y que el fallecimiento sería atribuible a la acción de terceras personas.

“Al realizar el examen externo del cadáver se encontraron lesiones cortantes y cortopunzantes, específicamente en el tórax y el muslo derecho”, detalló Ayora. Las pericias continúan para determinar la dinámica de los hechos, identificar a la víctima y dar con los eventuales responsables del crimen.

