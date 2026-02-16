Hallan cuerpo de un hombre en el Cajón del Maipo: Indagan vínculo con “crimen organizado”

Un cadáver con indicios de haber sido asesinado por el crimen organizado fue encontrado este lunes en la ribera del Río Maipo, en el sector del Cajón del Maipo.

El equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron las pericias y de acuerdo con lo relatado por el fiscal, Gamal Massú, el homicidio presenta "indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado".

El cuerpo fue encontrado en el sector del puente El Manzano, específicamente a la altura del kilómetros 26 de la ruta G27, también conocida como "Camino El Toyo".

La situación fue advertida inicialmente por transeúntes y residentes del sector, luego que detectaran un mal olor proveniente de la ribera del río.

"Se sabe que es una persona de sexo masculino y se está trabajando ahora el sitio del suceso para verificar otros antecedentes de interés criminalístico", explicó el fiscal Massú.

El persecutor agregó, además, que "dadas las características del hecho: el lugar donde fue dejado el cuerpo y las circunstancias en que fue encontrado, es que hay indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado".

La PDI, en tanto, explicó que el crimen está siendo investigado como un "homicidio con arma de fuego". De hecho, el subprefecto Roberto Briones, jefe de la BH Sur, detalló que "en el sector se encontraron más de una veintena de evidencia balística".

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

PURANOTICIA