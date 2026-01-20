Hallan cadáver con graves lesiones en vía pública en La Pintana

Durante la madrugada de este martes, un aviso alertó a personal policial sobre la presencia de un cuerpo en la vía pública de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana. Al concurrir al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre fallecido en un área verde ubicada en el sector sur de la capital.

Al realizar la primera revisión, se verificó que la víctima presentaba lesiones de extrema gravedad en sus extremidades inferiores. Estas heridas, según los antecedentes iniciales, habrían provocado una pérdida masiva de sangre que derivó en su muerte en el mismo sitio.

Los peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de las diligencias, señalaron que la causa de muerte estaría asociada a un shock hipovolémico, producto del sangrado ocasionado por las lesiones.

En el marco de las indagaciones, un testigo entregó su declaración a la policía. Según su relato, el hombre habría sido objeto de agresiones reiteradas en el tiempo por parte de terceros, lo que abre distintas líneas investigativas respecto al contexto en que se produjo el ataque fatal.

Por instrucción del Ministerio Público, la PDI continúa desplegando un conjunto de acciones: peritajes en el sitio del suceso, empadronamiento de vecinos y análisis de antecedentes.

El objetivo es esclarecer los hechos, determinar si existía un patrón de violencia previo y establecer las eventuales responsabilidades de quienes participaron en la agresión.

