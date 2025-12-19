Hallan a dos extranjeros fallecidos por impactos de bala en cité en el centro de Santiago

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informó el hallazgo de dos personas sin vida en un cité ubicado en la calle Emiliano Figueroa de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, los fallecidos son dos extranjeros que se encontraban en situación irregular en Chile.

El fiscal Ecoh, Rodrigo Mena, indicó que "uno de estos cuerpos se encuentra maniatado, no sabemos todavía cuál es la cantidad de los proyectiles, por lo menos cada uno de estos cuerpos tiene un proyectil en la cabeza".

"Estas personas son de nacionalidad extranjera, particularmente venezolanos. No tenemos completa la identidad, pero barajamos una línea de investigación bastante potente", agregó.

El persecutor sostuvo que preliminarmente, los decesos habrían tenido lugar en la madrugada de este viernes.

"Tuvimos la presencia de gente que se percató de la existencia de estos cuerpos, esto fue en horario de la mañana. Sin embargo, la denuncia se hizo en horas posteriores", explicó

Meña señaló que en el lugar donde ocurrió el hecho hay antecedentes de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y consumo, pero que se investiga si aquello tuvo que ver con los asesinatos.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

PURANOTICIA