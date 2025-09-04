Hackeo en el ISP: Laboratorios deberán entregar nuevamente expedientes por posible pérdida de datos

El Instituto de Salud Pública (ISP), que en junio pasado sufrió un ciberataque que paralizó sus sistemas por varios días, solicitó a los laboratorios y farmacéuticas restituir los expedientes electrónicos enviados entre el 1 de febrero y el 26 de junio. La medida busca "restituir" la documentación que podría haberse perdido o visto afectada durante el ataque cibernético.

La caída de la página web del ISP el 27 de junio generó gran preocupación en la industria farmacéutica, ya que la institución es la encargada de aprobar la comercialización de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos en Chile.

Llamado a la industria a priorizar trámites urgentes

El ISP detalló que las farmacéuticas deberán reingresar los expedientes que ya habían sido entregados previamente, lo que podría generar un retraso en los trámites de aprobación. Ante esta situación, la institución hizo un llamado a las empresas a priorizar los trámites urgentes y con justificativos, como por ejemplo, el riesgo real de desabastecimiento de algún medicamento.

La medida busca asegurar la continuidad de los procesos de la institución y evitar que los pacientes se vean afectados por la falta de medicamentos. El ISP aseguró que está trabajando para restaurar la normalidad en sus sistemas y que se ha reforzado la seguridad para evitar nuevos ataques.

PURANOTICIA