Hacienda retira polémica glosa que ponía en riesgo la autonomía de la Contraloría

La decisión se adoptó luego de los cuestionamientos expresados por la contralora Dorothy Pérez, quien advirtió al ministro Quiroz que la disposición obligaba al organismo a solicitar autorización a Hacienda para reasignar recursos destinados a viáticos de fiscalizadores.
El Gobierno eliminó la glosa del presupuesto de Contraloría que, según la contralora Dorothy Pérez, ponía límites a la autonomía del ente fiscalizador.
En ese contexto, la Comisión Mixta de Presupuesto aprobó por la unanimidad de 25 votos la partida correspondiente a la Contraloría General de la República.
Según Pérez, la glosa en cuestión obligaba a la Contraloría a recurrir al Ministerio de Hacienda cada vez que se agotaban los recursos para viáticos de los fiscalizadores, lo que podía provocar un conflicto de intereses con el Estado.
"Con la innovación que se estaba planteando en esta glosa, tendríamos que pedirle autorización al Ministerio de Hacienda para traspasar esos dineros que, hasta la fecha y por tantas décadas, la Contraloría los ha traspasado autónomamente", señaló.
A ello agregó que "tendríamos que pedir esa autorización mediante decreto de modificación presupuestaria al Ministerio de Hacienda, incluso cuando el sujeto fiscalizado fuera algún servicio dependiente del Ministerio de Hacienda".
En respuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que el Gobierno busca aplicar recortes a todos los sectores, pero se comprometió a presentar una indicación para retirar la glosa.
"Habiendo conversado con la contralora, hemos determinado acceder a cambiar la glosa, pero dejando claro que tenemos siempre en mente, tal vez el día de mañana, ver cómo coincidir mejor estos dos objetivos", agregó en referencia a mantener la autonomía del ente contralor y a la vez reducir los gastos.
PURANOTICIA