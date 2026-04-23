Hacienda llega a la "comisión madre" para defender histórica rebaja de impuestos y plan de reconstrucción

Para continuar analizando el proyecto de reconstrucción, la comisión sectorial de la Cámara de Diputados recibirá durante esta la mañana de este jueves a las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda. La delegación gubernamental estará encabezada por el ministro Jorge Quiroz, acompañado por el subsecretario Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el coordinador de Políticas Tributarias, Sebastián Vallebona.

A partir de las 10 horas se desarrollará en Santiago este encuentro entre los representantes del Ejecutivo y los 13 legisladores que conforman la comisión de Hacienda, instancia que cuenta con mayoría oficialista. El foco principal de la sesión estará puesto en el informe financiero de la iniciativa, analizando detalladamente los beneficios y costos asociados a la disminución gradual del impuesto corporativo, el cual pasaría del 27 al 23%.

Quienes integran esta instancia parlamentaria, conocida habitualmente como la "comisión madre", son su presidente Agustín Romero (Republicano), junto a Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind. PPD), Jorge Brito (FA), Priscilla Castillo (DC), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Durán (RN), Pier Karlezi (Nacional Libertario), José Carlos Meza (Rep.), Diego Schalper (RN), Fernando Ugarte (Rep.), Juan Valenzuela (PDG) y Flor Weisse (UDI).

LAS SEIS CLAVES DE LA INICIATIVA

A través de su edición de este jueves, el diario El Mercurio desglosó los puntos fundamentales de este texto legal, el cual supera las 200 páginas de extensión:

1. Impulso al crecimiento

Como un intento por modificar las expectativas y reactivar la inversión privada, el Ejecutivo diseñó este paquete de medidas. El mensaje presidencial se sustenta en un diagnóstico de estancamiento, por lo que el proyecto pretende funcionar como una señal macroeconómica amplia orientada hacia la inversión.

Dicha perspectiva se refleja directamente en el informe financiero, documento que proyecta un efecto fiscal derivado de un mayor crecimiento equivalente al 0,12% del PIB durante el Año 1, escalando hasta un 1,21% para el Año 25. De acuerdo a los cálculos de Hacienda, cada punto extra de expansión económica produce holguras fiscales cercanas a 0,13 puntos del PIB. Según el desglose oficial, los factores que más aportarán a este dinamismo serán la caída del impuesto de primera categoría, la reducción en los tiempos de tramitación de permisos y la invariabilidad tributaria.

2. Modificación del eje central

Si bien la habilitación de viviendas asoma como la prioridad más urgente, el espíritu dominante de la propuesta es propiciar un cambio de eje hacia una economía capaz de detonar mayor dinamismo e inversión. Para lograrlo, la iniciativa se estructura en cuatro pilares de reconstrucción: física, económica, institucional y fiscal.

Respecto al ámbito estricto de la reconstrucción, el texto detalla que los incendios dejaron un saldo de 21 personas fallecidas y 333 lesionadas, además de aproximadamente 4.100 viviendas destruidas y 42.288 hectáreas quemadas en las regiones del Biobío y Ñuble. Frente a este escenario, el informe financiero inyecta $ 400.000 millones adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios. Con esto, su marco total se eleva a $ 1,2 billones, prolongando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. Toda esta expansión del gasto convivirá en paralelo con una agenda económica de mayor alcance.

3. El corazón impositivo

La medida más trascendental es la disminución progresiva del impuesto de primera categoría, que bajará de 27% a 23%. En el caso del segmento Propyme, el descenso al 23% se materializará a partir del año 2030. A esto se suma la reintegración del sistema tributario.

A este núcleo estructural se añade la invariabilidad tributaria, estableciendo un estatuto especial con una vigencia de 25 años. Este beneficio estará dirigido a inversionistas extranjeros y locales que impulsen proyectos desde los US$ 50 millones, con una vigencia de 25 años.

Asimismo, se contempla un bloque de carácter transitorio que incluye exenciones de IVA para la compra de viviendas nuevas, adelanto del pago de impuesto a donaciones y herencias, declaración de bienes en el extranjero con repatriación para inversión en Chile, e impuestos sustitutivos sobre utilidades acumuladas. A todo lo anterior se suma la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de aquellos adultos de 65 años o más.

4. Estímulo al empleo

Frente a un mercado laboral debilitado y con altas tasas de desempleo persistente, la lógica del Ejecutivo apunta a abaratar los costos de la contratación formal. Por ello, uno de los componentes más robustos de la propuesta es el crédito tributario al empleo. El diseño gubernamental establece un crédito de hasta 15% para remuneraciones de hasta 7,8 UTM, aplicando una reducción lineal que llega a cero al alcanzar las 12 UTM.

Dentro del informe financiero, esta política representa la medida individual más costosa, implicando cerca de US$ 1.400 millones anuales en régimen. Para este cálculo, se asume un uso del 100% del beneficio, un incremento anual de 1,2% en los cotizantes elegibles y un alza real anual de 1,9% en las remuneraciones. De igual forma, se contabiliza un ahorro para las arcas fiscales debido a la incompatibilidad de este beneficio con el Subsidio Unificado al Empleo.

5. El rol del CFA

Cuando corresponda su turno de exponer ante el Congreso, la visión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al impacto en las arcas públicas concentrará gran parte de la atención. Cabe recordar que esta entidad ostenta un respetado prestigio técnico, el cual en su minuto le valió críticas por parte de la administración gubernamental anterior.

Para esta iniciativa en particular, el informe financiero elaborado por Hacienda evidencia que el paquete de medidas conlleva un costo neto durante su primera etapa, y que su posterior mejoría quedará supeditada al efecto del crecimiento económico.

Sin utilizar otras referencias externas, los cálculos de este informe financiero se sustentan exclusivamente en el Informe de Impacto Regulatorio redactado por la propia Subsecretaría de Hacienda y en los parámetros extraídos del comité de espacio fiscal y crecimiento tendencial. En consecuencia, una porción significativa del cierre fiscal no se apoya en ingresos permanentes inmediatos, sino que depende de efectos futuros.

6. El camino legislativo

Para asegurar la aprobación de la idea de legislar y otorgar viabilidad a las reducciones impositivas durante su primer trámite en la Cámara de Diputados, el Gobierno logró amarrar un acuerdo clave con el PDG. Este pacto, que le permitirá superar el mínimo de votos requerido para avanzar en primer trámite, se cimentó sobre la base de un plan paralelo enfocado en brindar alivio a la clase media.

Mientras el Ejecutivo ya se encuentra negociando con diversos senadores en búsqueda de apoyos adicionales, desde la oposición anticiparon una ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional. Los principales cuestionamientos de este sector apuntan a la excesiva amplitud del proyecto, a la coexistencia de varias ideas matrices y, de manera muy particular, a normativas específicas como la invariabilidad tributaria por 25 años y la exención de contribuciones para adultos mayores.

PURANOTICIA