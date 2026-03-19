Hacienda alista acciones de cobro contra 1.800 deudores del CAE con ingresos sobre $5 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, elevó el tono frente a la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) y reveló cifras que, según dijo, reflejan un problema de incentivos más que de capacidad de pago.

Según Emol, el jefe de Teatinos 120 señaló que existen 1.800 deudores con ingresos superiores a $5 millones mensuales que mantienen obligaciones impagas con el fisco. Este grupo concentra una deuda cercana a US$20 millones, explicó durante un seminario organizado por el Diario Financiero.

“Les vamos a ir a cobrar”, enfatizó, adelantando que se utilizarán las herramientas legales disponibles, incluyendo mecanismos propios del juicio ejecutivo.

Y agregó: “Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que le ha dado el Estado”.

FALENCIAS EN LA GESTIÓN DE COBRO

El secretario de Estado reconoció que el fisco ha fallado en la recuperación de estos créditos. “Desde 2017 no se han iniciado acciones de recuperación”, afirmó.

Como consecuencia, la morosidad del CAE se disparó: pasó de $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad, multiplicándose por ocho en términos reales.

EL CARÁCTER DEL CAE

Quiroz también buscó precisar la naturaleza del instrumento: “El CAE es un derecho social en cuanto es un crédito con tasa subsidiada y cobro contingente al ingreso. Lo que no es un derecho social es no pagarlo: la cuenta hay que pagarla”.

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