Habilitan vacunación contra influenza, tétanos y hepatitis A en zonas afectadas tras aluvión en Las Condes

Autoridades del Ministerio de Salud llegaron hasta la comuna de Las Condes para supervisar en terreno la implementación de medidas sanitarias tras el aluvión que se registró.

La cartera habilitó la vacunación contra influenza, tétanos y hepatitis A en sectores afectados por la emergencia en la región Metropolitana.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, reiteró que el Minsal “ha estado presente durante toda la emergencia. El día de ayer, monitoreando la situación de la red asistencial; el día de hoy, apoyando en el proceso de vacunación”.

Junto a esto, señaló que la red de salud pública no resultó afectada por esta situación y que se encuentra 100% operativa y agregó que “a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, hemos disponibilizado cupos para camas críticas en caso de ser necesario, en particular, para apoyo a la clínica UC Christus”.

Además, informó que, hasta ahora, se han trasladado dos pacientes al Hospital Metropolitano, provenientes de la clínica UC Christus. Esto, como parte de la colaboración público-privada implementada por el Ministerio de Salud.

Entre las medidas sanitarias adoptadas en la comuna, se habilitará la vacunación contra tétanos, influenza y hepatitis A. “Como autoridad sanitaria queremos garantizar el acceso a la vacunación en todos los centros de atención primaria con foco en los vecinos que van a estar trabajando en remoción de escombros, en el personal que está trabajando en medidas de mitigación en esta emergencia”, dijo la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, quien, además confirmó la disposición de un punto de vacunación extramuro en el estadio Claro Arena.

A su vez, la seremi afirmó que “no solamente la comuna de Las Condes se encuentra en zona roja, sino que también otras comunas alrededor de la región y en ese contexto, también APS va a estar disponible con todas las vacunas para este tipo de situación. Y, por otra parte, también en las zonas amarillas, Talagante, la provincia de Melipilla, vamos a estar disponibles en atención primaria con las vacunas para poder garantizar la seguridad sanitaria”.

La alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, agradeció el apoyo de las autoridades en este proceso de vacunación en el contexto de la emergencia. “Yo me acabo de vacunar porque vamos a estar trabajando, y estamos trabajando en terreno, y tenemos que cuidarnos para poder ayudar a todos nuestros vecinos. Así que nuestros voluntarios que van a estar el día de mañana, el Ejército, van a ser vacunados también, vamos a estar vacunando a los funcionarios que están ayudando a los vecinos en la calle. En fin, todo quien necesite y esté en labores de trabajo en terreno va a tener la oportunidad de vacunarse aquí”, destacó.

La vacunación contra hepatitis A está dirigida a personas menores de 50 años con riesgo epidemiológico de exposición a aguas servidas y personas que estén trabajando en la remoción de escombros. En tanto, tétanos se enfocará en voluntarios que participan de estas labores y sin registro previo de esta vacuna, mientras que influenza, en la población general que se encuentren albergados.

Las autoridades llamaron a la tranquilidad respecto de los servicios básicos, asegurando que el acceso a agua potable se encuentra en completo funcionamiento y que es absolutamente confiable.

RECOMENDACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

Ante la situación de afectación que enfrenta en algunos sectores de la región Metropolitana, una de las principales recomendaciones está dirigida a las personas que participan en las labores de limpieza, remoción de barro y escombros.

Es fundamental que se utilicen elementos de protección personal, como mascarillas, antiparras, guantes resistentes y calzado adecuado para prevenir lesiones, cortes y la exposición a polvo y otros agentes contaminantes que pueden favorecer la aparición de enfermedades respiratorias o lesiones oculares o con elementos contaminados.

PURANOTICIA