Gutiérrez tras dejar la Subsecretaría de Cultura: "Reconozco mi error al firmar convenios en los que tenía la obligación de abstenerme"

La exsubsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, se refirió a la salida de su cargo, luego de que el presidente Gabriel Boric mandatara un sumario administrativo en su contra tras verse envuelta en una de las aristas del «Caso Convenios».

Mediante un comunicado, la exautoridad expresó "mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, al permitirme enfrentar uno de los desafíos más significativos de mi vida: unir mi pasión y dedicación por la cultura y las artes con mi vocación de servicio público".

"Durante mi tiempo en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, logramos llevar adelante proyectos hermosos, valiosos y transformadores que sin duda contribuyeron a mejorar las condiciones del sector y convertir la cultura en un elemento central en la vida de las personas, principalmente de aquellos que han sido históricamente postergados", agregó.

En la misma línea, señaló que "reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme. Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades".

"Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos", sumó.

La exsubsecretaria puntualizó que "es relevante destacar que ambos convenios otorgados por la Corporación de Desarrollo de Santiago se ejecutaron adecuadamente, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en los acuerdos institucionales. Uno de ellos destinó los fondos al proyecto de reparación del Teatro La Cúpula en el Parque O'Higgins, mientras que el otro se enfocó en la realización de una Exposición de los y las Artistas Urbanos de la Plaza de Armas".

"En virtud de lo acontecido, he tomado la decisión de dejar mi cargo. Lo hago con la certeza y tranquilidad de que todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar dignidad a los agentes culturales de nuestro país, reactivar el sector artístico y cultural, y, sobre todo, poner la cultura y las artes en el centro de la vida de las personas", acotó.

PURANOTICIA