Gustavo Gatica declaró en juicio contra Claudio Crespo: "Siento el impacto y de inmediato perdí la visión completa"

Este martes se desarrolló una audiencia clave en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el marco del juicio contra el coronel en retiro de Carabineros, Claudio Crespo, imputado por apremios ilegítimos que habrían causado la pérdida total de visión de Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Acompañado por su abogado, el exfiscal Carlos Gajardo, el joven psicólogo entregó un testimonio detallado sobre los hechos ocurridos el 8 de noviembre de ese año, en la intersección de Vicuña Mackenna con calle Carabineros de Chile, donde fue alcanzado por disparos de escopeta antidisturbios.

Debido a su condición, el tribunal habilitó un espacio especial para que Gatica pudiera declarar sentado, evitando el uso del estrado habitual.

Durante su relato, describió un escenario marcado por la tensión y el desorden, con manifestantes lanzando piedras y fuerzas policiales respondiendo con agua, gases lacrimógenos y disparos. Señaló que se integró a un grupo que avanzaba y retrocedía constantemente en medio de la protesta, mientras varios participantes usaban spray de bicarbonato para mitigar los efectos de los gases.

Gatica precisó que en determinado momento lanzó piedras hacia el interior del dispositivo policial y que, en una de esas acciones, recibió el impacto. Indicó que se encontraba con el cuerpo girado hacia la izquierda, a pocos pasos dentro de la calle Carabineros de Chile, cerca de una estructura metálica que separaba a los manifestantes de los efectivos policiales.

“Siento el impacto y de inmediato perdí la visión completamente”, relató, comparando la experiencia con escenas de guerra, marcada por un “silencio absoluto y un pitido intenso”. Aunque en el instante no sintió dolor debido a la adrenalina, posteriormente el malestar físico se intensificó. También compartió el profundo dolor emocional y la vulnerabilidad que experimentó al quedar ciego.

Tras el ataque, fue asistido por personas que lo ayudaron a abandonar el lugar y trasladarse a un punto de atención médica.

La declaración de Gatica es considerada crucial para establecer responsabilidades en un proceso judicial que ya supera los nueve meses de desarrollo y se aproxima a su fase final.

