Guillermo Ramírez adelanta rechazo UDI a reforma constitucional de seguridad

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó el rechazo de su partido a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno, al considerar que incorpora excepciones a principios generales que terminarían debilitando la Carta Fundamental.

“No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar”, aseguró el timonel de la UDI en entrevista con La Tercera.

Y agregó que “la razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente”.

"En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad", afirmó dejando clara la principal objeción del partido a la propuesta del Gobierno.

Se le consultó, además, la postura de la UDI a que Carabineros quede por sobre las Fuerzas Armadas. “La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema. El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional”, respondió.

“Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable”, explicó.

Y añadió que “cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta para que la Constitución termine siendo igual que la del 25, una Constitución ineficaz, capaz de detener o de contener iniciativas políticas contingentes que van en contra de los principios de la Constitución”.

Sobre la posibilidad de que la constitución tenga inhabilidades para los condenados comentó que “esos temas son sanciones por delitos que se cometan y, por lo tanto, no es arbitrario. Normas como esas existen en todo el mundo y no son controvertidas”.

“No podemos debilitar nuestra Constitución sentando el precedente de que podríamos pasar por encima de normas generales de la Constitución a través de excepciones. Insisto, el precedente que se genera es terrible. Porque el día de mañana la izquierda podría decir que no constituye expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones”, insistió.

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