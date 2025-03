Guido Girardi descarta sumarse al comando de la campaña presidencial de Carolina Tohá y pide al PS apoyarla

Guido Girardi, expresidente del Partido Por la Democracia (PPD), descartó sumarse al comando de campaña de la candidata presidencial Carolina Tohá.

En conversación con CNN, el expresidente del Senado negó la posibilidad y explicó que, "no porque no quiera, sino porque yo tengo una tarea que me parece apasionante, que es una tarea que une a Chile, que es el Congreso del Futuro".

Sobre el evento, el exparlamentario sostuvo que "es algo transversal. Yo trabajo con todos los sectores, con todas las universidades chilenas. Estamos trabajando en el Proyecto Chile, que es un proyecto país, y por lo tanto yo me voy a quedar ahí. Creo que eso es una parte que es más interesante, y bueno, yo respeto mucho, y evidentemente si alguien me pide opinión la daré a título personal”.

A pesar de ello, expresó su apoyo a la exministra del Interior: "Lo que yo valoro es que Carolina Tohá es una mujer que va a tener una tremenda experiencia. Después de dos años de doctorado como ministra del Interior, va a tener una gran experiencia como una persona que puede entender y ofrecer soluciones concretas, reales, y no demagógicas”.

Sobre un posible apoyo del Partido Socialista (PS) a Tohá, el exsocialista comentó "Yo creo que el PS va a apoyar a Carolina Tohá, tanto ella como yo venimos del Partido Socialista. Piensen que Carolina Tohá, su padre, así como el padre de Michelle Bachelet, fueron asesinados por la dictadura. Era un ministro interior socialista. Es parte de la identidad socialista. Carolina fue parte del Partido Socialista, como muchos de nosotros, después creamos el PPD. Y yo creo que lo natural sería que el Partido Socialista apoyara a una persona que pertenece al socialismo democrático".

