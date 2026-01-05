Guarequena Gutiérrez advirtió que el regreso de venezolanos a su país no será inmediato: "Hay que esperar una estabilidad"

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la exembajadora ad honorem de Venezuela, Guarequena Gutiérrez, advirtió que el regreso de venezolanos a su país no será inmediato, señalando que "hay que esperar una estabilidad en Venezuela".

En entrevista con radio Universo, indicó que “viene un proceso que nos gustaría que fuera rápido. Al inicio del año escolar pudieran volver a Venezuela muchos niños con sus familias a reencontrarse. Sin embargo, en este momento no va a comenzar el éxodo de retorno”, aludiendo a la necesidad de observar cómo evolucionan las variables.

Respecto a la decisión de Estados Unidos de reconocer al régimen actual, Gutiérrez señaló que responde al “pragmatismo político”.

La exembajadora subrayó que “evidentemente en este momento tanto el presidente electo como Marina Corina (Machado), no son las personas con el peso necesario para hablarle a la fuerza nacional venezolana ni a los grupos armados al margen de la ley”.

Sobre Delcy Rodríguez, fue categórica: “Es tan ilegítima como Nicolás Maduro”. No obstante, precisó que “quién puede lograr desmontar el aparato represor del régimen tanto Chávez como Nicolás Maduro por 26 años”. Según explicó, esa es la razón por la que EE.UU. la escoge “como una variable utilitaria que va a seguir las órdenes de lo que ellos están pidiéndole”.

En relación con el anuncio de Donald Trump de que la transición no será menor a siete años, Gutiérrez respondió: “Nosotros apoyamos que se haga la transición como corresponde a hacerse”.

Gutiérrez destacó que “tiene que ser Edmundo González Urrutia y María Corina Machado quienes estén al frente de lo que es la reconstrucción de Venezuela post este proceso de desmontar el aparato represor que está en Venezuela”.

Finalmente, expresó sus expectativas: “Esperamos que los tiempos sean los menos posibles, sabemos que las transiciones son difíciles” y reconoció que “también saben algunas injusticias que a veces hay que tragarse para hacer un paso a la redemocratización del país”.

PURANOTICIA