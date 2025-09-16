Guardias de mall Plaza Vespucio aún no son imputados por muerte de hombre reducido en un confuso incidente

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que los guardias del mall Plaza Vespucio, de la comuna de La Florida, no están imputados hasta el momento por el caso del hombre de 27 años que falleció tras ser reducido por los vigilantes en un confuso incidente.

Según el fiscal Fernando Zeballos, la víctima se encontraba junto a su madre en una sucursal de Banco Estado. En ese momento, “sufre una pequeña descompensación producto de una enfermedad de esquizofrenia; específicamente, ante un ruido repentino que se provoca al interior de la sucursal bancaria”, explicó el persecutor.

A raíz de esta crisis, el sujeto agredió a un adulto mayor y luego a otras personas, lo que motivó la intervención de los guardias del centro comercial. “La madre de la víctima solicita ayuda para que se calmara; su hijo era una persona de una contextura grande, digamos una persona bastante alta”, señaló Zeballos. El hombre fue esposado mientras se esperaba la llegada de asistencia externa.

Además, durante el procedimiento, un motorista que se encontraba en el lugar habría intervenido. “Según los primeros antecedentes que tenemos de la investigación, un motorista lo habría agredido con golpes de puño y con un casco que le provoca una lesión”, indicó el fiscal.

Posteriormente, ya en el suelo y en medio de la intervención de los guardias, la víctima perdió el conocimiento y se constató su fallecimiento.

Respecto a la agresión del motorista, Zeballos precisó que “la agresión es previa a que lograran finalmente reducirlo y mantenerlo en el suelo”. Añadió que “estamos en diligencias preliminares. Estamos recabando distintas cámaras”.

Según la información disponible, el agresor “sería una persona que estaba al interior del mall. No trabaja en el centro comercial, es una persona externa que acude eventualmente ante la agresión”.

Sobre el actuar de los guardias, el fiscal indicó que aún no se puede determinar si se siguieron los protocolos establecidos. “Fueron personas del mall quienes lo atienden en primera instancia, realizándole maniobras de reanimación”, detalló.

"Hasta el momento, los guardias no están imputados. Hay algunos guardias que fueron agredidos que están constatando lesiones y están prestando declaración en la unidad policial”, agregó Zeballos.

Además, señaló que “no se observa alguna agresión directa por parte de alguna persona que permita imputarle una acción de este tipo”.

CAUSA DE MUERTE Y ORIGEN DE LA CRISIS

Por su parte, el subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, confirmó que el origen del incidente habría sido “una descompensación que esta persona sufre, habría agredido a otro sujeto mayor de edad”.

Briones explicó que, tras ser reducido y esposado, “según información que entrega el propio personal de seguridad, no sienten los signos vitales, por lo cual se le sacan las esposas y en ese contexto es auxiliado por personal de salud de este recinto comercial y cuyos esfuerzos fueron en vano porque fallece en este sector”.

Sobre la causa de muerte, el subprefecto indicó que “estamos todavía investigando si fue producto de las múltiples lesiones que presenta la víctima, que tiene bastante erosiones, excoriaciones, equimosis en el rostro; o fue producto de algún evento cardíaco o alguna otra enfermedad”.

Las lesiones observadas “se condicen a un forcejeo que tuvo esta y golpes que recibió durante el forcejeo que duró entre 15 a 20 minutos”, agregó.

Respecto al origen de la crisis, Briones señaló que, según la madre, “esta persona desde los 20 años fue diagnosticada con esquizofrenia. Así que estaban con tratamiento”.

En cuanto al estatus de los guardias, el subprefecto precisó que “en este momento estamos entrevistando a todos los guardias de seguridad y también tomando sus declaraciones, porque también hay que establecer si efectivamente el protocolo que ellos siguieron se ajusta al reglamento o no”. Mencionó que son “más de ocho guardias” los que están siendo entrevistados.

Finalmente, Briones reiteró que “no podemos descartar nada en este momento porque estamos en una etapa preliminar y todo tiene que ser confirmado por el Servicio Médico Legal”.

