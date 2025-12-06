Guardia de seguridad muere tras violenta agresión con arma blanca en Estación Central

Un hombre de 43 años, guardia de seguridad del Hospital Roberto del Río, murió luego de recibir una mortal puñalada durante la mañana de este sábado en plena vía pública en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado cerca de las 08:30 horas en un paradero ubicado en avenida Padre Alberto Hurtado con la Alameda, donde la víctima —que había terminado su turno y esperaba locomoción junto a un compañero— se vio envuelta en una discusión con un sujeto aún no identificado.

Según detalló el comisario Mendoza, de la Brigada de Homicidios de la PDI, la riña escaló rápidamente hasta que el agresor extrajo un arma cortopunzante. “La discusión avanzó hasta provocar una agresión con un elemento cortopunzante que causó la muerte de la víctima”, indicó.

El guardia fue herido en el hombro, pero la gravedad de la lesión le provocó un rápido deterioro, falleciendo poco después pese a los esfuerzos por asistirlo.

Carabineros y la PDI se encuentran analizando cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios para dar con el responsable, quien escapó del lugar tras el ataque.

“Hasta el momento no hay detenidos. Se trabaja con las características físicas proporcionadas por testigos y registros audiovisuales”, señaló el comisario.

El crimen generó preocupación entre vecinos y transeúntes, ya que el ataque ocurrió en un concurrido punto de transporte público de la capital, en horario de alta circulación.

