Grupo armado irrumpe en vivienda de Buin y huye tras activación de alarma

Un violento robo con intimidación afectó la tarde de este domingo a una familia en la comuna de Buin, Región Metropolitana, luego de que un grupo de cinco delincuentes irrumpiera en su vivienda y los amenazara para sustraer diversas especies de valor.

El hecho se registró cerca de las 14:00 horas en el condominio Valle Araucarias, donde los antisociales ingresaron al domicilio por una ventana de la cocina. Una vez en el interior, intimidaron a los ocupantes utilizando armas blancas, reduciendo a los dueños de casa y a sus dos hijos, a quienes maniataron mientras exigían la entrega de objetos de valor.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer fue amenazada con cuchillos y desatornilladores, con el fin de obligarla a revelar la ubicación de las especies. Desde la vivienda, los delincuentes sustrajeron computadores, tablets, teléfonos celulares y consolas de videojuegos, entre otros artículos electrónicos.

La dinámica del asalto cambió cuando las víctimas lograron activar una alarma de seguridad, lo que provocó la huida inmediata de los sujetos. Los asaltantes escaparon en dos vehículos: uno perteneciente a la familia afectada y otro que los esperaba en el exterior, el cual mantiene encargo por robo.

Tras un operativo desplegado por Carabineros en el sector, se logró la detención de uno de los cinco involucrados, quien fue identificado como menor de edad. El resto de la banda continúa siendo intensamente buscado.

En paralelo, vecinos del condominio manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictuales en el sector, solicitando a las autoridades la instalación de barreras de acceso y mayores medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes.

