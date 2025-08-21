Gremios expresaron su preocupación por salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura: "Es previo a la temporada"

La Sociedad Nacional de Agricultura y la Federación de Productores de Fruta lamentaron la salida del ministro Esteban Valenzuela, después de que el Presidente Gabriel Boric le solicitara la renuncia por el quiebre de la lista parlamentaria oficialista que provocó la Federación Regionalista Verde Social.

La SNA publicó en X que "valoramos especialmente la cercanía de Valenzuela con nuestro gremio y su permanente disposición al diálogo".

Posteriormente, en un comunicado, el presidente de la SNA, Antonio Walker, expresó que “manifestamos nuestra preocupación por el momento en que se adopta esta decisión, previo a la temporada, con desafíos por delante y a pocos meses del término de la actual administración. Esperamos que quien asuma el Ministerio de Agricultura le dé continuidad al trabajo realizado”.

"Consideramos que las razones de la salida del exministro Esteban Valenzuela obedecen a factores ajenos a su gestión. Valoramos especialmente su cercanía con nuestro gremio y su permanente disposición al diálogo", añadió Walker.

Por su parte, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, valoró la gestión de Valenzuela y señaló que “en su periodo logramos muchas cosas, entre ellas, generar instancias de diálogo que son beneficiosas para el país”.

“Esperamos que la nueva autoridad que asuma la cartera tenga la buena disposición que siempre mantuvo el ministro Valenzuela”, concluyó.

PURANOTICIA