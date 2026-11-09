Gremios del transporte terrestre realizarán encuentro este miércoles para debatir la situación de las alzas del diésel

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Transportistas de Carga del Biobío, realizarán este miércoles 11 de noviembre un encuentro en Concepción para abordar las alzas del diésel.

Los gremios comunicaron que "se trata de una reunión gremial, una asamblea general de socios convocada para las 09:30 horas en la comuna de San Pedro de la Paz. Los transportistas debatirán los escenarios que se presentan por causa de los sucesivos aumentos de precios del combustible, que han elevado los costos del diésel por encima del 60%”.

Asimismo, indicaron que "en forma previa, la CNDC realizó un consultivo y congreso nacional la semana anterior con asistencia de altos funcionarios del ministerio de Hacienda. La asamblea convocada en Concepción para este miércoles también tendrá en su agenda la propuesta de los gremios de un mecanismo de traspaso de los sobrecostos del diésel a los mandantes o generadores de carga, denominado fuel surcharge".

“También se espera que se discuta la proposición de siete puntos hecha por el Gobierno a los camioneros hace algunas semanas, como un mecanismo de cálculo específico del diésel para negociar tarifas con los mandantes y créditos con garantía Fogain, entre otros puntos”, añadieron.

El encuentro se realizará en paralelo a la paralización nacional convocada por la Confederación Fuerza del Norte (CTFN) por una “situación económica insostenible” que mantendría a “cientos de pequeños y medianos transportistas al borde de la quiebra”.

Cabe señalar que este lunes, camioneros de la zona centro-sur protestaron en la ruta 5 Sur por el alza de los combustibles.

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