A horas de que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reiteró sus cuestionamientos a la permanencia del secretario de Estado en el gabinete.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el dirigente abordó el escenario político previo a la votación de este lunes 30 de noviembre y manifestó sus dudas respecto del respaldo que podría alcanzar la acción parlamentaria.

Sobre el resultado del libelo, Carmona sostuvo que es “altamente probable que tenga resultados que no representen lo que es el sentimiento absolutamente mayoritario que tiene la población y que lo ha reiterado en distintos indicadores”.

En ese contexto, el timonel comunista insistió en que Rabat “debe renunciar”, argumentando que existen razones éticas y valóricas que, a su juicio, impiden su continuidad en el cargo.

“No puede ser ministro, no tiene la contextura del punto de vista ético, del punto de vista valórico, del punto de vista de preocupaciones de marca mayor”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la actuación del secretario de Estado en materia de protección de las víctimas de delitos sexuales.

“Alguien que en los hechos quiere poner un manto de impunidad y proteger a los violadores, a los pedófilos, a los que afectan en la peor expresión de afectar a los más débiles, a los niños y a las niñas”, añadió.

CRISIS ECONÓMICA Y CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO

Durante la entrevista, Carmona también analizó la situación económica nacional, marcada por una tasa de desempleo que alcanzó el 10%, y recordó las resoluciones adoptadas durante la conferencia nacional del PC, desarrollada entre el 16 y el 18 de octubre, cuyos contenidos fueron entregados al comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El presidente de la colectividad sostuvo que el país atraviesa una crisis “de marca mayor”, cuyas implicancias, según planteó, van más allá de los indicadores económicos.

“Porque no sólo está la crisis desde el punto de vista económico, está la crisis desde el punto de vista, uno podría decir, valórico, una crisis que también es estructural en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y la situación de Rabat que mañana va a vivir, la acusación constitucional”, sentenció.

Asimismo, cuestionó la postura del ministro respecto de eventuales beneficios para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

“Y en ese contexto además levanta banderas que permiten licencia y beneficios para los condenados por crímenes de lesa humanidad, para los que encabezaron las masacres más tremendas, bajo dictadura. Eso también forma parte de esta crisis”.

PURANOTICIA