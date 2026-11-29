La posición que adopten los diputados del Partido de la Gente (PDG) y la eventual ausencia de parlamentarias con licencia médica son algunos de los factores que mantienen la incertidumbre en torno a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En vísperas de la jornada legislativa de este lunes 30 de noviembre, la presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, reconoció que todavía no existe certeza respecto de los apoyos necesarios para que prospere el libelo.

“No estamos seguros”, respondió este domingo la diputada al ser consultada sobre los respaldos en el programa Siete Días de Chilevisión.

La legisladora identificó al PDG como uno de los sectores cuya posición aún genera dudas y advirtió sobre las consecuencias que tendrían las eventuales abstenciones.

“Lo que sí también quiero decirlo, quien se abstenga de todas formas está apoyando al ministro Rabat, porque la consecuencia de la abstención es que no va a ser aprobada la acusación constitucional”, advirtió.

Yeomans también descartó que los plazos de presentación del libelo hayan perjudicado las posibilidades de conseguir los respaldos necesarios, luego de ser consultada por un eventual debilitamiento de los apoyos iniciales.

“Yo creo que el tiempo fue el adecuado”, afirmó.

Respecto de los fundamentos jurídicos de la acusación, la presidenta del FA reconoció que existen distintas interpretaciones entre los abogados que han analizado la presentación, aunque defendió la suficiencia de sus argumentos.

“Hay algunos capítulos que han sido respaldados por algunos abogados, otros les parece que no, pero basta un capítulo para ser aprobada la acusación constitucional”, señaló.

LAS DUDAS POR LAS LICENCIAS MÉDICAS

La asistencia de tres parlamentarias del Frente Amplio que actualmente se encuentran con licencia médica es otro de los elementos que podrían incidir en el resultado de la votación.

Yeomans explicó que han sostenido conversaciones con las legisladoras, algunas de ellas sometidas a tratamientos por “enfermedades complejas”, aunque evitó confirmar su presencia durante la jornada.

La diputada también fue consultada por el certificado médico de 14 días de la parlamentaria del PDG Zandra Parisi, relacionado con una atención dental.

Si bien sostuvo que no corresponde emitir juicios sobre las condiciones de salud de sus colegas, recordó que otros legisladores han concurrido a votaciones relevantes pese a encontrarse enfermos.

“Van a tener que dar respuesta, van a tener que responderle a la ciudadanía”, planteó.

EXIGEN RESPUESTAS AL EJECUTIVO

Más allá del resultado de la acusación constitucional, Yeomans adelantó que continuarán solicitando al Gobierno información sobre las acciones implementadas para garantizar la protección de las víctimas.

La presidenta del Frente Amplio cuestionó la falta de claridad respecto de dichas medidas y aseguró que la ministra de Desarrollo Social, pese a haber sido citada a la comisión correspondiente de la Cámara para abordar esta materia, no ha concurrido a la instancia.

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