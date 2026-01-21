Gremio minero señala que nombramiento de Daniel Mas como biministro genera reparos en el sector

La definición del equipo ministerial del presidente electo José Antonio Kast, dada a conocer la noche de este martes, dejó una de las primeras controversias en el ámbito económico y minero. En la instancia se confirmó que Daniel Mas asumirá como biministro de Economía y Minería, decisión que generó reparos desde el sector minero organizado.

El cargo, según trascendió, inicialmente estaba destinado a Santiago Montt, CEO de Los Andes Copper. Sin embargo, un comunicado de la compañía que anticipaba la salida del ejecutivo para integrarse al próximo gobierno habría provocado incomodidad en el presidente electo, lo que derivó en un cambio de planes de último minuto.

Tras el anuncio oficial, desde la Cámara Minera de Chile manifestaron su preocupación por la decisión de designar un biministro para encabezar la cartera de Minería. Así lo expresó su presidente, Manuel Viera, quien cuestionó el perfil del nombramiento.

“Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”, señaló.

Viera agregó que, dada la relevancia estratégica de la minería para la economía nacional, el gremio había solicitado previamente que el ministerio no quedara en manos de un biministro o triministro, petición que —según indicó— no fue considerada.

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría. No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, (pero) el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”, sostuvo.

Pese a las críticas, desde la Cámara Minera de Chile afirmaron que mantendrán una disposición abierta al diálogo con el futuro ministro. En ese sentido, expresaron su voluntad de colaborar con Daniel Mas “para impulsar el desarrollo sostenible, para revisar las dificultades que enfrenta el sector y los requerimientos que tiene para estar a la altura de lo que el mundo está requiriendo”.

