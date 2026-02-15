Gremio de Gendarmería cuestiona duramente liderazgo del Ministro de Justicia

Un nuevo flanco se abrió este sábado en la crisis del sistema penitenciario, luego de que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) cuestionara duramente al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusando una pérdida de legitimidad técnica e institucional tras sus declaraciones sobre las recientes liberaciones erróneas de reclusos.

El secretario de Estado había planteado que estos hechos podrían explicarse no solo por errores administrativos, sino también por eventuales situaciones de “corrupción y sabotaje”, lo que generó una inmediata reacción del gremio, que manifestó su “profunda preocupación” por la conducción del sistema penitenciario.

Desde la Ansog afirmaron que los dichos del ministro evidencian “un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile”, particularmente en materias como formación profesional, malla curricular y las condiciones reales en que desempeñan sus funciones los funcionarios penitenciarios.

La organización sostuvo además que al hablar de sabotaje “se afecta la honra institucional” y se desvíe el foco de las brechas estructurales que enfrenta el sistema, como el déficit de dotación, la sobrecarga laboral y la falta de capacitación, factores que —según recalcaron— inciden directamente en los errores operativos.

Finalmente, el gremio concluyó que “la actual conducción ha perdido legitimidad técnica e institucional”, solicitando que el ministro asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado, en resguardo del sistema penitenciario y de la dignidad de sus funcionarios. En paralelo, el Ministerio Público confirmó que mantiene una investigación en curso para determinar eventuales responsabilidades penales en la liberación indebida de internos.

PURANOTICIA