Gremio de camioneros cuestiona restricciones al tránsito vehicular durante Fiestas Patrias

Las celebraciones de Fiestas Patrias estarán acompañadas de un plan especial de tránsito impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual contempla restricciones a la circulación de camiones en distintas rutas del país.

La medida, sin embargo, generó el rechazo de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), que acusó que estas disposiciones atentan contra los derechos laborales de los conductores.

“Es injustificable que la autoridad, vía decretos, restrinja la circulación de camiones durante el día, obligando a nuestros conductores a trasladarse en horarios nocturnos, cuando la mayoría de ellos descansa. Esta medida desconoce sus derechos laborales y los expone a condiciones inadecuadas de trabajo”, señaló Sergio Pérez, presidente de la CNTC.

Desde el gremio advirtieron que, aunque muchos centros de distribución permanecerán cerrados durante los días festivos, existen cargas esenciales que deben transportarse de todas formas.

En esa línea, también cuestionaron los cobros de peajes, calificándolos como un costo desproporcionado. “Finalmente, son los usuarios quienes deben asumir esos costos, mientras el Estado se beneficia con recursos que no se reflejan en mejoras viales. Esta lógica recaudatoria debe revisarse y reformular el sistema de concesiones en Chile”, afirmó Pérez.

El dirigente agregó que los transportistas han solicitado en reiteradas ocasiones reforzar la seguridad en las carreteras y aumentar las áreas de descanso, sin obtener respuesta. “Nosotros hace tiempo hemos solicitado a las autoridades reforzar la seguridad vial y aumentar las áreas de descanso, pero nada se concreta. Lo grave es que aquí se prioriza la recaudación por sobre la seguridad de los usuarios”, recalcó.

Según el plan del MOP, las restricciones para los camiones se aplicarán el miércoles 17 entre las 12:00 y 19:00 horas y el jueves 18 entre las 09:00 y 15:00 horas en la ruta 68, ruta 5 Sur y ruta 5 Norte, en tramos específicos. La misma disposición se replicará durante el fin de semana de retorno, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, cuando se espera un masivo flujo vehicular superior al millón de automóviles solo desde la región Metropolitana.

PURANOTICIA