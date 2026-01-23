Greenpeace lanza campaña y presiona al Senado por ley clave para prevenir incendios forestales

En el contexto de los incendios forestales que han afectado gravemente a la zona centro-sur del país, Greenpeace instó al Senado a acelerar la aprobación del proyecto de Ley de Prevención de Incendios, iniciativa que lleva casi dos años sin avances y que, a juicio de la organización, es clave para evitar nuevas catástrofes.

En un comunicado, la vocera de Greenpeace, Silvana Espinosa, advirtió sobre la urgencia de contar con un marco legal robusto y políticas públicas integrales. “No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo para que nuestras autoridades reaccionen. Es considerando esto que, junto a la necesidad de contar con una ley prevención de incendios, desde la organización destacan la relevancia de tener también una planificación territorial que incorpore la gestión del riesgo de desastres en las decisiones públicas; políticas efectivas de prevención y educación ambiental -acompañadas de los recursos suficientes-, y generar políticas públicas que fomenten e incentiven el ordenamiento de territorios con diversidad biológica basada en especies nativas, a la vez que protejan los ecosistemas hídricos”, señaló.

Como parte de su estrategia, la ONG lanzó la campaña ciudadana #ChileSinCenizas, con el objetivo de reunir firmas y presionar a la Cámara Alta para retomar la discusión legislativa.

El proyecto, ingresado por el Gobierno en octubre de 2023, contempla medidas como planes de prevención obligatorios, construcción de cortafuegos, sanciones a quienes incumplan labores preventivas y restricciones al cambio de uso de suelo en zonas afectadas por incendios.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2024, pero desde entonces permanece estancada en el Senado. En ese contexto, Espinosa cuestionó la falta de avances en la tramitación. “Cuesta entender la demora del Senado para avanzar proactivamente en esta discusión. Recién hoy, luego de una enorme presión ciudadana, la Comisión de Hacienda se reunió a votar parte del proyecto, aunque todavía quedan materias por resolver”, afirmó.

Desde Greenpeace subrayaron que la aprobación de la ley representaría un paso decisivo para fortalecer la prevención, la planificación territorial y la protección de los ecosistemas frente al aumento de eventos extremos asociados a incendios forestales.

PURANOTICIA