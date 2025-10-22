Graves incidentes en el INBA: Encapuchados lanzaron bombas molotov, agredieron a profesora y dañaron camioneta del rector

Graves incidentes se registraron este miércoles en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) en Santiago.

Los desórdenes incluyeron ataques con elementos incendiarios contra el rector del establecimiento y agresiones a una docente.

Un grupo de 20 alumnos salió al exterior del establecimiento, cortando el tránsito vehicular, lanzando elementos contundentes y unas 15 bombas molotov hacia personal COP de Carabineros.

Posteriormente, ingresaron al gimnasio del recinto donde quemaron los overoles.

En ese instante, el director del INBA, Gonzalo Saavedra, informó a los uniformados que le ocasionaron daños a su camioneta la cual estaba estacionada en un patio.

El vehículo sufrió la fractura de vidrios y rayados en la carrocería.

Además, la profesora Janet Beltrán Avilés, del ramo de química, relató haber recibido un empujón por un manifestante, sin resultar lesionada.

El fiscal de turno de la Fiscalía Local Centro Norte instruyó la concurrencia del OS9 de Carabineros para realizar las diligencias investigativas correspondientes.

PURANOTICIA