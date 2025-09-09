Grave se encuentra hombre venezolano que fue atacado a balazos en Estación Central

Un ciudadano venezolano de alrededor de 35 años quedó herido de gravedad luego de ser baleado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo y que se dieron a la fuga en la comuna de Estación Central.

El ataque se produjo en calle Fresia, mientras la víctima se encontraba estacionando su motocicleta frente a su domicilio, momento en que apareció el vehículo, del cual le dispararon en cuatro oportunidades.

La victima recibió un impacto en el abdomen, pero alcanzó a llegar a una caseta de seguridad municipal ubicada a pocas cuadras, donde lo auxiliaron y trasladaron a un recinto asistencial, donde quedó internado en estado grave.

El fiscal Rodrigo Moya informó que "un vehículo color rojo participó en los disparos. No se sabe cuántas personas estaban en su interior y, en relación a testigos, se está empadronando. Hasta ahora no hay testigos que hayan visto la dinámica de los hechos".

Añadió que "la víctima tiene un impacto en el abdomen, está fuera de riesgo vital y en el lugar existen cinco vainillas y una munición entera".

El homicidio frustrado comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros, quienes no descartan un ajuste de cuentas como motivo del ataque.

PURANOTICIA