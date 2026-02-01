Grave accidente en Ruta 68: patrulla de Carabineros es chocada durante operativo y deja tres funcionarios heridos

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un grave accidente en la Ruta 68, donde una patrulla de Carabineros fue impactada por un vehículo y tres funcionarios resultaron heridos.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 9, en dirección a Santiago, en medio de un procedimiento policial que ya investigaba un atropello cuyo autor había escapado del lugar.

Tras una persecución, los uniformados lograron detener al responsable del atropello. Sin embargo, cuando iniciaban el traslado del detenido, se produjo un segundo siniestro.

“Al momento del traslado o de iniciar el traslado posterior a la detención, ocurre un accidente de tránsito, un segundo accidente, donde involucramos a tres carabineros, los cuales se encontraban en el interior de este vehículo, siendo colisionados por la parte posterior”, explicó el teniente Alejandro Lizama.

Los tres funcionarios fueron trasladados al Hospital de Carabineros con lesiones de diversa consideración, aunque todos se encuentran fuera de riesgo vital.

El operativo terminó con dos personas detenidas: el autor del atropello inicial y el conductor que impactó la patrulla.

Este último, un hombre de entre 45 y 50 años que viajaba acompañado de su esposa, “mantendría un estado de intemperancia alcohólica. Se están realizando las primeras pruebas respiratorias para luego ser trasladado hacia el sector asistencial y realizar la prueba de alcoholemia correspondiente”, detalló Lizama. La mujer también resultó lesionada y fue derivada a un recinto asistencial.

