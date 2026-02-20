Grau rechaza idea de “emergencia fiscal” instalada por Kast: “Recibimos un déficit que era más del doble que este”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a las críticas en contra del Gobierno por el nuevo error de cálculo en el déficit y abordó las definiciones del Presidente electo, José Antonio Kast, quien aseguró que deberán enfrentar una "emergencia económica".

En conversación con radio Duna, la autoridad sostuvo que "la deuda que tenemos hoy es más baja que todos los escenarios del Consejo Autónomo Fiscal. Estamos ahorrando mil millones de dólares en menos pagos de intereses".

"La política fiscal principal del Ministerio de Hacienda es la contención del gasto y ha ido bajando durante nuestro Gobierno", indicó.

En ese sentido, afirmó que "bajo ningún parámetro se puede señalar que hemos sido irresponsables en materia de gasto fiscal. El problema ha estado en los ingresos y eso ha determinado que no logremos la convergencia fiscal".

"Estamos teniendo ingresos fiscales que están por debajo de lo que esperábamos y eso es lo que tenemos que solucionar", señaló.

En cuanto al llamado de Kast a un arbitraje fiscal, el secretario de Estado manifestó que "no se está discutiendo que los datos de ingresos que se entregan todos los meses son incorrectos. Si uno cuestiona la institucionalidad, eso pasa a otro nivel".

"Estamos disponibles para toda las reuniones y toda la transparencia que exista (...) Nadie ha cuestionado la veracidad de los datos", dijo.

“Nosotros recibimos un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal“, mencionó el secretario de Estado.

Argumento que, “a mi juicio, como economista, el gobierno que realmente enfrentó una emergencia económica fue el gobierno del presidente Piñera. El segundo, me refiero, que tuvo una situación por una combinación de factores que no habíamos tenido desde la crisis del 80″.

“Lo que a nosotros nos tocó fue, digamos, las consecuencias de esa crisis, de esa emergencia. Y tuvimos que lidiar con una economía que estaba desequilibrada en todas sus dimensiones macro relevantes. Y ese proceso de normalización, en lo grueso, se pudo realizar”, cerró.

PURANOTICIA