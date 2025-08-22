Grau ante cuestionamientos de la oposición por su llegada a Hacienda: "Estas cosas se solucionan con trabajo"

Nicolás Grau participó este viernes en su primera actividad oficial al frente del Ministerio de Hacienda.

El extitular de Economía, que reemplazó a Mario Marcel, estuvo presente en la ceremonia protocolar por la conmemoración de los 100 años del Banco Central.

Su nombramiento ha generado diversas críticas, sectores de la oposición han advertido que su figura no generaría el mismo nivel de confianza que su antecesor.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Estado sostuvo que "todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo, con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente un excelente trabajo legislativo en conjunto. Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado".

Agregó que "en todos ellos hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición. Así que yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda".

Finalmente, el ministro insistió en que será su desempeño el que marque la pauta en esta etapa. "Insisto, el trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para delante".

PURANOTICIA