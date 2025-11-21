Grau afirmó en el marco de la discusión del Presupuesto 2026 que es "difícil encontrar espacios donde uno pudiera hacer recortes"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a los avances del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 en el Congreso, tras ser despachado por la Cámara de Diputados y el inicio de su tramitación en el Senado, y las conversaciones con los sectores de oposición.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado analizó a la tramitación del proyecto, el último durante la administración de Gabriel Boric: “En todas estas semanas, una de las cosas que hemos hecho con mucha intensidad es justamente conversar con la oposición, en particular con Chile Vamos y Demócratas, con sus equipos técnicos, para ir revisando todos los detalles de cómo uno hace estas distintas estimaciones, con gente que por lo demás lo conoce muy bien, porque muchos de ellos han estado antes en la Dirección de Presupuestos”.

“En el fondo, Chile Vamos ha estado en el gobierno antes, por lo tanto, sabe bastante de estos asuntos, y yo diría que hemos ido conversando y aclarando distintas dudas, más allá de que es normal que existan distintas aproximaciones a este asunto. O sea, cuando uno estima ingresos a futuro, como toda estimación, hay ciertos rangos de esa estimación y uno puede tener distintas formas de aproximarse a esos rangos, algunas más precavidas, en el fondo, otras menos precavidas, yo creo que esa es una discusión legítima”, añadió el ministro.

En ese sentido, el secretario de Estado se refirió a su mirada en torno a la discusión con los sectores opositores, e indicó que “yo creo que hay buena fe, y que ellos legítimamente tienen esa preocupación, pero también lo que les hemos planteado es que les hemos mostrado todos los datos, les hemos mostrado lo restrictivo que es este presupuesto en distintas dimensiones y también les hemos mostrado el esfuerzo que hemos hecho durante todo este tiempo”.

Grau complementó señalando que "porque una de las cosas que yo creo que es muy importante que quede claro acá, es que cuando nosotros, legítimamente también, argumentamos a favor de las estimaciones que hemos hecho, de la seriedad del presupuesto, no desconocemos en ningún momento que el país tiene una situación de estrechez fiscal. Y que para la siguiente administración va a ser difícil, como también fue para nosotros, lograr mantener una trayectoria de disciplina fiscal. La discusión presupuestaria es un momento donde es importante que como país tomemos conciencia de eso”.

Asimismo, el ministro sostuvo que “este presupuesto que nosotros estamos planteando es el presupuesto que, a nuestro juicio, conjuga de buena manera la responsabilidad social y la responsabilidad fiscal. Si hubiera a futuro, cualquiera de las dos candidaturas quisiera hacer algo distinto, en el sentido de restringir el gasto, eso es algo que es posible hacer”.

PURANOTICIA